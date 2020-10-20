Вечеринка закончилась стрельбой в кафе на Варшавской улице

Мужчина получил ранение в драке в кафе «Хачапури Хинкали» на Варшавской улице, 94. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне около 21 ч. В кафе началась драка, в ходе которой 47-летний мужчина получил огнестрельное ранение. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с огнестрельным ранением грудной клетки и пьяного.

Прибывшая на место через два часа полиция обнаружила закрытое кафе и гильзу.

Ведется расследование. Личность стрелявшего пока не установлена.