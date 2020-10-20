В зале суда освободили петербурженку, расчленившую соседа по коммуналке

Октябрьский районный суд Петербурга признал виновной Анастасию Алферову. Женщине предъявили обвинение в убийстве и расчленении соседа. Женщина не признавала вину, пишут "Невские новости".

Суд решил, что гражданка виновна по статье «убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Ей назначили наказание в полтора года лишения свободы. Однако этот срок женщина уже провела за решеткой, поэтому ее сразу отпустили.

Убийство произошло весной 2019 года в квартире в Кустарном переулке. В ходе ссоры 41-летняя женщина ударила 39-летнего соседа (резчика по дереву) тупым предметом по голове, после чего расчленила тело и вывезла останки на Канонерский остров. Задержали Алферову только осенью 2019 года, когда останки были обнаружены.