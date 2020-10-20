В Купчино перевернулся микроавтобус, пострадали дети

Пять человек, включая четверых детей, пострадали при переворачивании микроавтобуса во Фрунзенском районе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи.

Инцидент произошел в понедельник, 19 октября, около 17ч. Автобус столкнулся с иномакой на перекрестке Купчинской и Малой Балканской улиц. В результате удара микроавтобус завалился и перевернулся. Внутри находились дети. Они получили травмы средней степени тяжести. Пострадавшему взрослому также оказана медпомощь.

Как пишут "Невские новости", большинству пострадавших помощь была оказана на месте, трое детей отправили домой, один находится в больнице. По данным издания, пострадал водитель микроавтобуса, а воспитательница, которая была вместе с детьми, травм не получила.

Подробности инцидента неизвестны. Куда направлялась группа детей, также не сообщается.