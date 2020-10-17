В Петербурге задержан квартирный вор, напавший на ребенка

Сотрудники полиции Приморского района задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения на квартиру. Об этом сообщили в районном УМВД.

По данным "КП", мужчина, ранее судимый, проживал в деревне Новое Девяткино.

Инцидент с ограблением произошел в начале недели, 13 октября. В полицию обратилась 26-летняя женщина с сообщением о том, что к ней в квартиру вломились грабители.

Дом находится на аллее Поликарпова. Мужчины смогли проникнуть в квартиру на первом этаже через приоткрытую балконную дверь.

Злоумышленники обнаружили в квартире девятилетнего сына женщины, которая работает санитаркой, и стали угрожать ему пистолетом. Мальчик в этот момент был дома один и сильно испугался.

Мужчины вынесли из квартиры телевизор, телефон, две гитары. Ущерб оценили в сумму около 100 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело.