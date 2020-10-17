Заочно арестован обвиняемый в убийстве ресторатора Долгополова

Суд Петербурга заочно арестовал 56-летнего предпринимателя Юрия Бирюченко. Он обвиняется в организации убийства скульптора и ресторатора Михаила Долгополова, сообщили в пресс-службе судов.

С момента фактического задержания мужчину арестуют на два месяца.

В настоящее время Бирюченко находится в международном розыске - уже почти месяц. Его разыскивает Интерпол.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", Долгополова застрелили под Гатчиной в 2019 году. Тело ресторатора вывезли в Новгородсую область и закопали в лесу.