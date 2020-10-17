Полицейский задержан с муляжом взятки на 3 млн рублей

Сотрудники ФСБ задержали оперативника полиции за получение взятки в 3 млн рублей и покушение на мошенничество. Работник правоохранительных органов обещал гражданам помочь с невозбуждением уголовного дела, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, оперуполномоченный узнал о проверке о возможном мошенничестве, которое органы вели в отношении жительницы Петербурга. Оперативник связался с представителем гражданки и вел через него переговоры, потребовав за решение вопроса крупную взятку. С муляжом денежных средств мужчина был задержан на ул. Николая Рубцова 15 октября.

Работник МВД признал свою вину. Он находится под подпиской о невыезде.