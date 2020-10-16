Школьнице предъявили обвинение в убийстве бабушки

Петербургские следователи предъявили 15-летней школьнице обвинение в убийстве ее родной бабушки. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Следствие продолжается.

По версии, девушку задержали 15 октября по подозрению в убийстве 78-летней старушки. Тело пенсионерки нашел ее 80-летний муж. У женщины обнаужили многочисленные следы ударов и три ножевых ранения.

Мотивом преступления могли стать неприязненные отношения.