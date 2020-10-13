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В Петербурге задержали банду, разыгрывавшую ДТП на дорогах

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© Фото: pixabay.com

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Минимум семеро человек пострадали от действий мошенников.

Петербургские полицейские задержали группу мужчин в возрасте от 31 года до 39 лет, которые мошенничали, осуществляя подставные ДТП.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу, злоумышленники, устраивая сцену на дороге, внушали автовладельцу, что тот повредил зеркало авто и вымогали деньги.

Одной из жертв мошенников стал в сентябре 70-летний петербуржец. Мошенники убедили пенсионера, что у них нет времени на оформление ДТП, и предложили решить вопрос на месте, требуя, чтобы пожилой водитель заплатил 70 тыс. руб. Пенсионер выплатил деньги.

Следствие установило, что мошенники действовали по отработанной схеме с конца 2018 года. Отмечено семь преступных деяний.

По месту проживания подозреваемых проведены обыски, обнаружены комплекты госномеров для авто.

Отмечается, что некоторые участники банды ранее уже привлекались по различным статьям УК РФ.

Возбуждены уголовные дела.

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