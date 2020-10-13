В Волхове задержали полицейских за двухмиллионную взятку

Сотрудники Управления собственной безопасности Главка задержали в городе Волхов Ленобласти двоих оперативников угрозыска, подозреваемых в получении крупной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 12 октября около девяти часов вечера у дома 27 по Октябрьской набережной в Волхове. Полицейских задержали с поличным после получения взятки в размере 2 млн руб. Такую сумму правоохранители запросили у мужчины за пособничество в отказе в возбуждении уголовного дела.

По факту получения взятки возбуждено уголовное дело. Проводится служебная проверка.

Мужчина, который принес взятку, был участником оперативного эксперимента, уточняет "47news".