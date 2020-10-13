Полиция установила убийцу мужчины, останки которого нашли в Екатерингофке

Правоохранители нашли убийцу мужчины, останки которого нашли в реке. Части тела жертвы нашли в сентябре в капроновом мешке в воде реки Екатерингофки, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

По данным следствия, жертва - 37-летний мужчина. Он числился пропавшим без вести с 5 сентября. Мужчина работал на заводе на проспекте Обуховской обороны. Он ушел с производства в тот день и не вернулся.

Подозреваемого в убийстве и расчленении знакомого оперативники поймали 12 октября. Им оказался 33-летний петербуржец – коллега погибшего.

Предположительно, между коллегами состоялась ссора, в результате которой один зарезал другого. Пытаясь скрыть следы преступления, он расчленил коллегу и спрятал в капрновые мешки. После этого злоумышленник выбросил останки в Екатерингофку, протекающую недалеко от завода.

Возбуждено уголовное дело.