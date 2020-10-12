Мотоциклист пытался перескочить разведенный мост и погиб

Мотоциклист упал с Сампсониевского моста через Большую Невку и погиб. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.

Мужчина, управлявший мотоциклом Kawasaki, решил переехать мост в тот момент, когда конструкция была разведена и горел запрещающий проезд сигнал. Погибший также объехал защитный барьер. Не преодолев пролет, мотоциклист упал в пролет моста.

Как уточнили в ГИБДД, мужчина погиб на месте.

Видео происшествия с камер наблюдения попало в сеть. Судя по нему, мотоциклиста пытался остановить дорожный работник.