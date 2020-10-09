По факту падения гимназиста из окна возбуждено дело

Уголовное дело по ст. статье 110 УК РФ было возбуждено в Петербурге по факту ЧП, произошедшего накануне в одной из школ Петроградского района. Об этом сообщает Peterburg2.

Подробностей инцидента не сообщается.

Известно, что мальчик рос в благополучной семье и хорошо учился.



Напомним, 8 октября днем из окна гимназии на улице Профессора Попова выпал ученик восьмого класса. При падении подросток получил тяжелые травмы: переломы ног, основания черепа и открытую черепно-мозговую травму.

Он госпитализирован, за его жизнь борются медики.