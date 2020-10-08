Петербурженка погибла в аварии в Кировском районе

При столкновении грузовика и легковушки в Кировском районе погибла женщина. Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП произошло поздно вечером в среду, 7 октября.

На улице Калинина у дома 50 водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Произошло лобовое столкновение с Volkswagen, в котором находились водитель и женщина-пассажир. Мужчину госпитализировали, а пассажирка погибла на месте происшествия.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Как пишет GazetaSPb, за рулем грузовика был пьяный 35-летний петербуржец. Он задержан. Возбуждено уголовное дело.