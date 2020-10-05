Врача, угрожавшего оружием женщине в Зеленогорске, уволили

Врача, который 3 октября угрожал женщине у супермаркета с пистолетом в руках, уволили. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению Петербурга.

Увольнение действует с 5 октября.

Мужчина конфликтовал с пострадавшей у магазина в Зеленогорске. Он угрожал ей и достал травматический пистолет. Инцидент попал на камеру. По некоторым данным, запись вел муж пострадавшей.

Правоохранители установили личность хулигана. Им оказался 51-летний анестезиолог-реаниматолог клинической больницы № 26.