На Псковщине 13 школьников упали в обморок во время линейки

В Великих Луках Псковской области 13 учеников потеряли сознание во время торжественной линейки в школе №7. Об этом заявил руководитель областного комитета образования Александр Седунов, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Школьников - учащихся разных классов и разного возраста - госпитализировали.



Состояние троих оценивается как тяжелое, остальных — как среднее. Причина произошедшего устанавливается.

Директор школы №7 в беседе с корреспондентом "Псковской Ленты Новостей" предположила, что у детей мог случиться тепловой удар, хотя температура воздуха сегодня в Пскове - около +18 градусов.

Ситуацию взял на контроль губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Разберёмся», - пообещал глава региона на своей странице в Instagram.