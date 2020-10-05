Угрожавший женщине пистолетом петербуржец задержан

Задержанного по подозрению в хулиганских действиях мужчину, который 3 октября угрожал женщине с ребенком пистолетом у супермаркета, госпитализировали. Об этом 78.ru стало известно от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на выходных у "Перекрестка" на Вокзальной улице в Зеленогорске. Хулиган оказался врачом горбольницы 26. Он не только обругал женщину и ударил, но и размахивал пистолетом, угрожая расправой, после чего скрылся на своём автомобиле Range Rover.

51-летний мужчина, прибыв в отделение, сослался на плохо самочувствие и был доставлен в Елизаветинскую больницу.

В отношении злоумышленника возбуждено дело о хулиганстве, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.