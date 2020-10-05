В ходе дорожного конфликта со стрельбой на Пулковском шоссе пострадал мужчина

Водитель Hyundai Solaris открыл стрельбу в Московском районе Санкт-Петербурга. Как стало известно 78.ru, в ходе дорожного конфликта мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в 23-летнего оппонента на "Хонде".
Инцидент произошел на Пулковском шоссе в субботу, 3 октября.
О деталях потасовки сообщил портал «Мегаполис». По словам водителя "Хонды", оппонент дважды подрезал его. Оба авто остановились, чтобы выяснить отношения. Водитель "Хонды" достал перцовый баллончик и применил его, а после этого другой водитель достал травмат.
Стрелка пока разыскивают.
В результате пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.