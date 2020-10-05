Таксист избил пассажирку на Васильевском острове

Необычная драка на Малом проспекте Васильевского острова попала на камеры видеонаблюдения. Запись оказалась в распоряжении 78.ru.

На кадрах запечатлено такси, остановившееся у обочины. Далее водитель-мужчина вытаскивает пассажирку из машины, валит ее на землю и избивает. Девушка в меру своих сил пытается дать сдачи.

Конфликт уладил проезжавший мимо водитель.

О том, что участники драки - таксист и пассажирка, писал Life. Подробности инцидента устанавливаются.