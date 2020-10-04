Водителя, везшего партию наркотиков, задерживали со стрельбой

Петербургская полиция со стрельбой - палили по колесам - задержала наркодилера на КАД. Уходя от погони, водитель Mercedes разогнался до 240 км/ч.

Как пишет "ДП", инцидент произошел в воскресенье вечером в Ломоносовском районе Ленобласти. Инспекторы ДПС обратили внимание на автомобиль Mercedes, который двигался с выключенными фарами ближнего света. На просьбу остановиться водитель резко ускорился. Далее он игнорировал требования полиции и разгонялся.

На Предпортовой улице полицейские открыли стрельбу. После попадания в колесо, Mercedes врезался в препятствие.

Правоохранители задержали 25-летнегой петербуржца. В салоне автомобиля обнаружили около 120 граммов амфетамина и несколько пакетов с марихуаной.

Возбуждено уголовное дело.