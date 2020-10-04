Юный зацепер погиб от удара током

Молодой человек погиб на цистерне, стоявшей на жд-станции Кушелевка, от удара электрическим током. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на 4 октября.

Юношу с цистерны снимали спасатели, надеясь, что он, возможно, жив. Однако бригада скорой помощи констатировала смерть пострадавшего.

Молодому человеку было 18 лет. Причиной его смерти стал серьезный удар током, установили медики.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.