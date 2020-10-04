В Петербурге дотушили пожар на свалке

Пожарные потушили пожар на мусороперерабатывающем заводе в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, было ликвидировано открытое горение. В настоящее время происходит очаговое тление на площади 300 кв. метров.

Напомним, пожар начался накануне вечером. Площадь горения достигала 2 500 кв. метров.

К счастью, во время возгорания не было пострадавших.

Пожарным удалось не допустить перекидывания огня на ближайшие дома, которые находятся примерно в километре от свалки.