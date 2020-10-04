В Петербурге упал с крыши и разбился насмерть актер кукольного театра

Актер кукольного театра ушел из жизни в пятницу, 2 октября. Сергей Васильевич Горячев сорвался с крыши дома, в котором делал печку, и разбился, сообщили в кукольном театре «Виноград».

Как пишут "Невские новости", актер пропал в субботу, уехав за город. В полицию обратилась дочь актера.

Источник "КП" в правоохранительных органах сообщил, что Горячев погиб в Гатчинском районе.

У Сергея Васильевича остались родители, жена и пятеро детей.

В театре приносят соболезнования родным и близким погибшего актера. О месте и времени прощания с артистом станет известно позднее.