Петербуржец выбросил из окна собственную мать

Женщина с ножевым ранением выпала из окна квартиры на четвёртом этаже дома 31/3 по Бухарестской улице. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в пятницу. В квартире находился ее 33-летний сын и его жена, оба неработающие. Они пояснили, что приехали в гости к матери и выпивали. По словам сына, мать вышла в другую комнату и упала с балкона.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сын 54-летней погибшей задержан. Выясняются обстоятельства произошедшего.