В Петербурге ищут мужчину, который угрожал женщине оружием

Петербургская полиция разыскивает мужчину, который в ходе конфликта в магазине угрожал женщине и ребенку пистолетом. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Нападение произошло днем 3 октября в магазине "Перекресток" в Зеленогорске. Женщина сделала замечание мужчине за громкий разговор по телефону. В ответ он достал предмет, похожий на пистолет.

По данным очевидцев, которые обсуждали случившееся в соцсетях, мужчина ударил женщину. С ней был несовершеннолетний ребенок. После инцидента неизвестный сел в машину и уехал.