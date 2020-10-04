На мусороперерабатывающем заводе в Петербурге случился большой пожар

В Санкт-Петербурге произошел пожар на территории завода по механической переработке бытовых отходов (МПБО-2). Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по городу.

Сообщение о возгорании поступило накануне в половину одиннадцатого вечера.

Пожар произошел по адресу: Волхонское шоссе, дом 116, литер Х. По данным ведомства, площадь горения мусора составила 2,5 тыс. кв. метров.

На локализацию очага ушло более часа. К счастью, при пожаре никто не пострадал.

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора проведёт проверку по факту возгорания.

В середине сентября на другой площадке завода в Ленобласти также произошло возгорание мусора. Ранее завод уже подвергался проверкам надзорного ведомства, в ходе которых были выявлены массовые нарушения.