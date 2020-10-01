В Петербурге обнаружили группу в соцсети с объявлениями о продаже детей

"ВКонтакте" заблокировала сообщество, где публиковались объявления о покупке и продаже детей. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Представители ВК заявили, что выступают категорически против таких сообществ и их деятельности.

В группе публиковались сообщения беременных женщин с предложением отдать ребенка после его рождения, запросы пользователей на покупку детей и их неофициальное усыновление.

Если вы заметили противоправный контент, нажмите кнопку "Пожаловаться", которая есть у всех записей, комментариев, фото и видео. Кроме того, можно обратиться в службу поддержки.

О группе в полицию сообщила детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина