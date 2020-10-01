Пенсионерка погибла под колесами авто на Маршала Блюхера

В Калининском районе Петербурга в ДТП погибла пенсионерка. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.

Инцидент произошел в четверг, 1 октября, около 11 утра у дома 41 по проспекту Маршала Блюхера. 24-летняя женщина, управлявшая кроссовером, сбила вне зоны пешеходного перехода женщину 60-65 лет.

Пожилая петербурженка получила серьезные травмы и скончалась на месте. Личность погибшей устанавливается.

Как отмечают СМИ, ближайший пешеходный переход - в нескольких сотнях метров от места происшествия.