На КАД произошла авария с грузовиком

На КАД утром в четверг произошло крупное ДТП, занявшее три полосы движения. Авария произошла на внешнем кольце трассы, передает «Мойка 78».

В районе пересечения кольцевой с Мурманским шоссе столкнулись грузовик и легковушка.

Собралась пробка, так как автомобили могли проехать только по первой полосе, потому что на второй, третьей и четвертой растянулась авария.

Затор растянулся на три километра.

Не сообщается о состоянии трассы на текущий момент.