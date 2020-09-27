С крыши Александринки сняли двух руферов

С крыши Александринского театра в Петербурге в воскресенье сняли двух руферов. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как оказалось, молодые люди забрались в квадригу Аполлона. Возмущенные прохожие вызвали полицию.

Спускаться с крыши руферам пришлось в наручниках.

Петербургские СМИ сообщают о похожем инциденте - возможно, речь об одном и том ж происшествии. Один из зрителей решил прогуляться по крыше театра накануне вечером. Сотрудники службы Вневедомственной охраны задержали его. Мужчина пояснил, что выбрался на крышу через окно на седьмом этаже, чтобы сделать несколько красивых фотографий. Этому помешала охрана театра.

Напомним, несколько дней назад при падении с крыши одного из домов на улице Рубинштейна в центре Петербурга насмерть разбилась молодая пара. В Смольном отреагировали на трагедию идеей ужесточить наказание за незаконное нахождение на крышах.