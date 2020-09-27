В центре Петербурга задержали людей с флагом Третьего рейха

Компанию людей, которая размахивала флагом Третьего рейха, задержали в Санкт-Петербурге. Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел в палаточном лагере на Караванной улице (по другим данным, на Караваевской).

Сотрудники правоохранительных органов задержали людей с флагом Третьего рейха и портретом Адольфа Гитлера. Полиция доставила молодых людей в участок и составила протоколы в отношение нарушителей.

Задержанные рассказали, что они являются участниками отряда "Добрыня". Атрибутику Третьего рейха, по их словам, они нашли в кустах. Эта версия не вызвала доверия правоохранителей.

Обстоятельства случившего инцидента уточняются.