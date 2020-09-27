В Петербурге задержан душитель студентки

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, напавшего с веревкой на студентку несколько дней назад. Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 53-летний мужчина, заправщик АЗС, ранее был неоднократно судим за разбой, грабеж и преступления сексуального характера.



Полицейские задержали его на улице Генерала Хрулева.

Предположительно, он совершил нападение на учащуюся вуза в парадной дома 11 по улице Хошимина во вторник.

Мужчина был в черной маске, он напал на девушку и стал душить ее веревкой. После он отобрал у жертвы сумку, в которой находились кошелек, спортивные вещи и смартфон. По факту разбоя возбудили уголовное дело.



Как выяснили правоохранители, похищенные сумку и кошелек ранее неоднократно судимый мужчина выбросил в помойку, смартфон закопал в песочнице.

Полиция полагает, что мужчина мог ранее совершать подобные преступления. Возможных жертв просят сообщить о произошедшем.