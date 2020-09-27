Из квартиры продавщицы масок и перчаток вынесли 8 млн рублей

В Санкт-Петербурге произошла крупная кража - на 8 миллионов рублей. Полиция ведет расследование инцидента, сообщили в главке МВД по городу.

Кража случилась в конце августа, однако уголовное дело открыли только сейчас.

По заявлению 35-летней петербурженки, из ее квартиры в доме 49 по проспекту Непокоренных украли деньги. Уточняется, что женщина занималась куплей-продажей медицинских масок и перчаток.

В причастности к инциденту подозревается 39-летние сожитель женщины, а также ее знакомый-предприниматель.

Подробности инцидента не сообщаются.