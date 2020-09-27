Отчима семилетней петербурженки заподозрили в изнасиловании

Петербургские следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования девочки 2013 года рождения сожителем её матери. Об этом рассказали 78.ru источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что 42-летняя петербурженка обратилась в полицию в середине августа. Она рассказала о фотографиях сексуального характера с участием её 45-летнего сожителя и семилетней дочери. Обнаружила эти кадры в ноутбуке, по словам матери, ее старшая дочь.

Мужчину задержали в тот же день и поместили под арест.

Наказание по статье - до 20 лет тюрьмы.