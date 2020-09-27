В Петербурге женщина упала с обрушившимся балконом

В доме на улице Подвойского обрушился балкон. В этот момент на нем находилась женщина, сообщает Piter.tv со ссылкой на источник в экстренных службах.

40-летняя жительница квартиры пролетела с пятого этажа на четвертый. Она попала в больницу с различными травмами.

Как пишут "Невские новости", жители жалуются на аварийные балконы уже давно. Соседи предупреждали друг друга и ходили в ЖЭК.

Напомним, в начале августа со старого семиэтажного дома Иоффа в центре Петербурга обвалился балкон. Куски штукатурки и обломки кирпича обрушились на асфальт, задев припаркованное авто. Никто не пострадал. А в мае 2020 года на Кирочной улице упали сразу четыре балкона.