Иномарка сбила мужчину, который перебегал дорогу в Курортном районе

В Курортном районе Санкт-Петербурга мужчина, перебегавший дорогу в неположенном месте, попал под машину. Как сообщили в УГИБДД, авария произошла в Серово.

62-летний водитель Fiat Ducato не успел затормозить, избегая столкновения с перебегавшим Приморское шоссе пешеходом. Мужчина попал под колеса. Его возраст - примерно 45 лет.

На место происшествия прибыла скорая и мужчину увезли, однако он скончался по пути в больницу от тяжелых травм.

Ранее сообщалось, что водитель скончался за рулем в Невском районе, а после его авто наехало на автобус.