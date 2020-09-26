Водитель скончался за рулем авто на Народной улице

Навальный выздоровел и выписан из клиники в Берлине

Россиянам нельзя в Грецию до 5 октября

Более 50 тыс семей в Петербурге получат субсидии на оплату коммуналки

По факту гибели человека в пожаре в Ленобласти возбуждено уголовное дело

Навальный выздоровел и выписан из клиники в Берлине

Россиянам нельзя в Грецию до 5 октября

Более 50 тыс семей в Петербурге получат субсидии на оплату коммуналки

С 1 октября возобновится авиасообщение между Россией и Грецией

Авария произошла рано утром в субботу. Водитель иномарки наехал на стоящий на светофоре автобус "Волгобас". В транспортном средстве было несколько пассажиров. К счастью, они не пострадали.

Человек погиб в аварии с автобусом в Невском районе. Ford Focus протаранил автобус на светофоре, сообщает "ДП".

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