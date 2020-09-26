У петербургского пенсионера похитили 115 млн рублей

У пенсионера, живущего в Приморском районе Петербурга, похитили со счета в банке 114,7 млн рублей. 76-летний мужчина рассказал полиции, что деньги у него скорее всего украли в конце августа-начале сентября, сообщает 78.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Деньги пенсионер заработал после продажи акций пивоваренного завода «Балтика» в 2013 году.

По факту хищения возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.