Полиция задержала врача, который избил охранника "Пулково" до полусмерти

Полиция Московского района задержала врача-эндокринолога по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Сам инцидент произошёл 21 октября 2019 года. У будки охраны терминала Пулково неизвестный избил охранника. Мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии, а нападавший скрылся.

Его нашли несколько дней назад в Луге. Преступником оказался 34-летний врач-эндокринолог. Он сознался в содеянном.