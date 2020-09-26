При крушении самолета под Харьковом погибли 22 человека

В Харьковской области при заходе на посадку в пятницу вечером потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26. Об этом сообщает командование Воздушных сил Украины.

Самолет выполнял учебные полеты, на его борту находились курсанты и офицеры - 28 человек. После падения самолет загорелся. Прибывшие на место спасатели уже потушили машину.

МВД Украины сообщило о 22 погибших и двух тяжелораненых. Поиски еще четверых продолжаются.



На месте работают экстренные службы, полиция и медики.

Причины катастрофы неизвестны.

Как уточнило издание со EADaily со ссылкой на МВД Украины, самолет был выпущен в 1977 году.