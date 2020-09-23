Замглавы района Ленобласти задержан по подозрению в мошенничестве

В Ленинградской области задержан замглавы администрации Муниципального образования Ломоносовского района. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.
В отношении 50-летнего чиновника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Как полагает следствие, подозреваемый и ряд других лиц предложил одному из предпринимателей заключить фиктивные контракты на вывоз мусора с кладбищ, при этом не собираясь выполнять эти работы. Были заключены два соглашения на сумму более 190 тыс. руб.
Накануне в администрации Ломоносовского района проводился обыск, сообщает 47news.