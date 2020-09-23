Замглавы района Ленобласти задержан по подозрению в мошенничестве

Навальный выздоровел и выписан из клиники в Берлине

На Рубинштейна, упав с крыши, насмерть разбились два человека

Власти Петербурга предлагают жестче наказывать руферов после падения двух человек с крыши на Рубинштейна

Истребитель Су-30 разбился в лесу во время планового учебного полета

Навальный выздоровел и выписан из клиники в Берлине

Россиянам нельзя в Грецию до 5 октября

В больнице после отравления хлором в бассейне остается один ребенок

Как полагает следствие, подозреваемый и ряд других лиц предложил одному из предпринимателей заключить фиктивные контракты на вывоз мусора с кладбищ, при этом не собираясь выполнять эти работы. Были заключены два соглашения на сумму более 190 тыс. руб.

В Ленинградской области задержан замглавы администрации Муниципального образования Ломоносовского района. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

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