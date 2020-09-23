На Васильевском острове произошла массовая авария

Утром в среду на Большом проспекте В.О. (пересечение с 8-й линией) произошло массовое ДТП. Об этом 23 сентября сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Около 8 утра иномарка врезалась в стоящий на светофоре джип и еще две машины. После столкновения автомобиль вылетел на встречную полосу и перевернулся.

В машине находились женщина с ребенком. Однако известно, что пострадал пожилой водитель «Рено» - его голова была в крови, пишут очевидцы.

В пресс-службе ГИБДД по Петербургу отметили, что водитель иномарки уснул за рулем. Он оказался единственным пострадавшим.

По факту ДТП проводится проверка.