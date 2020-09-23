Следователи выяснили, от чего умерла Анастасия Ещенко

Смерть Анастасии Ещенко наступила в результате нескольких выстрелов в голову. Сегодня на очередном заседании по делу Олега Соколова огласили результаты экспертизы, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Результаты исследования подтвердил сотрудник Бюро судебной медэкспертизы Виктор Василенко. В Ещенко, как установлено, стреляли четыре раза с близкого расстояния.

Также эксперты уточнили, что человек, который расчленил труп девушки, не обладал специальными познаниями в области анатомии.

Вночь на 8 ноября 2019 года Олег Соколов во время ссоры со своей аспиранткой и девушкой Анастасией Ещенко убил ее и расчленил. После останки жертвы он бросил в реку Мойку.