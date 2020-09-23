В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в расчленении знакомого

В Петербурге в квартире на Новочеркасском проспекте задержан 53-летний мужчина, которого подозревают в убийстве и расчленении 24-летнего знакомого, уроженца Таджикистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Останки молодого человека были обнаружены в начале лета в реке Мга (ЛО).

Поиск по горячим следам результатов не дал.

После проведения расследования полицейские вышли на 53-летнего мужчину - актера родом он из Томской области. Он, как и его жертва, состоял в закрытом сообществе нетрадиционных связей, пишут "Невские новости".



По данным следствия, вероятно, в начале лета мужчина познакомился с парнем, пригласил его к себе в апартаменты на Васильевском острове, а затем убил. По данным полиции, мужчина заподозрил гостя в том, что тот намерен его опоить и обокрасть жилище. В итоге мужчина зарезал гостя, полагают правоохранители.

Как сообщил 78.ru источник в экстренных службах, сегодня актер упал с пятого этажа на козырёк здания. Получивший тяжёлые травмы мужчина, подозреваемый в убийстве, был доставлен в Александровскую больницу.