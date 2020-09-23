Таксист, уходя от полицейской погони, вытолкнул пассажирку из автомобиля

В Кировском районе Петербурга минувшей ночью звучали выстрелы при задержании таксиста, нарушившего ПДД и уходящего от погони.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Петербургу, в ночь на 23 сентября на пересечении проспекта Ветеранов и Авангардной улицы гаишники попытались остановить автомобиль, проехавший перекрёсток на «красный». Началась погоня, водитель пытался скрыться, игнорируя требования полицейских остановиться.

Проезжая мимо дома 34 по проспекту Ветеранов, водитель вытолкнул из салона 39-летнюю пассажирку. Также он столкнулся с патрульным автомобилем. Женщина, к счастью, не пострадала - водитель притормозил, толкая ее из салона. Служебная машина получила незначительные повреждения.

Остановить нарушителя удалось, только открыв стрельбу в воздух и по колесам такси. Водителя задержали.



39-летний уроженец одного из среднеазиатских государств отказался от медосвидетельствования. В отделении в отношении него составили ряд административных протоколов.