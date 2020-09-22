Власти Петербурга предлагают жестче наказывать руферов после падения двух человек с крыши на Рубинштейна

После падения с крыши на улице Рубинштейна двух человек - руфера-нелегала и молодой девушки - губернатор Петербурга Александр Беглов заговорил о новых мерах наказания за подобные практики. Эту тему он поднял во время заседания правительства.

По его словам, необходимо не только ставить дополнительные замки, но и заняться этим вопросом на законодательном уровне.

В настоящее время действуют штрафы как за мелкое хулиганство - их нужно увеличить. Беглов пояснил, что это не просто защита от руферов и любителей прогулок по крышам, а антитеррористические нормы.

Накануне во дворе одного из домов на главной барной улице города нашли тела 17-летней девушки и 18-летнего парня. Они упали с крыши - примерно с высоты шестого этажа, спасти их не удалось, они умерли на месте.