Рыбак поймал в Екатерингофке пакет с останками человека

В Петербурге из реки Екатерингофки рыбак вытащил пакет, в котором лежали человеческие останки. Находка была сделана минувшей ночью на окраине Адмиралтейского района возле стадиона «Красный треугольник», пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В черном мешке лежали нижняя часть туловища и обрезок трубы. Тяжелая вещь явно находилась в мешке, чтобы останки не всплыли.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия выясняются.