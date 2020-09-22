На Рубинштейна, упав с крыши, насмерть разбились два человека

В центре Петербурга накануне вечером погибли парень с девушкой. Как сообщил 78.ru источник в экстренных службах, два тела нашли под окнами одного из домов на улице Рубинштейна.

Местная жительница услышала странный звук падения и позвонила в полицию. Она рассказала, что пыталась окликнуть упавших, но спускаться вниз побоялась. Молодые люди не отвечали.

По предварительным данным, погибший — 23-летний экскурсовод, который нелегально проводил экскурсии по городским крышам. Девушка - его 17-летняя знакомая, ученица старших классов.

Обстоятельства гибели обоих молодых людей в настоящий момент устанавливаются.