Фитнес-клуб, где дети отравились хлором, закрыли

Спортклуб, в котором дети отравились парами хлора, на улице Ярослава Гашека с 19 сентября временно закрыт. Такое решение принято по результатам проверки управления Роспотребнадзора.

Как сообщается на сайте ведомства, после информации о ЧП в фитнес-клубе незамедлительно было начато санитарно-эпидемиологическое расследование обстоятельств и причин его возникновения.

Напомним, инцидент произошел 18 сентября вечером. В бассейне Fitness House на Ярослава Гашека, 17 произошёл выброс хлора. В бассейне в это время плавали дети. Пятеро из них были госпитализированы, двое оказались в реанимации. Врачи дали позитивный прогноз, однако продолжают наблюдать ребят. По данным СМИ, им 7 и 15 лет.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.