СМИ: В захламленной квартире на Пражской нашли второе тело

Тело второго погибшего нашли в квартире на Пражской улице, 33 во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил ТАСС источник в оперативных службах.

Обнаружена женщина, а накануне сообщалось, что найдено тело мужчины.

Таким образом, оба пропавших супруга найдены. Впрочем, пока официально данные не подтверждены.

В полицию на днях обратился житель дома на улице Пражской - он жаловался на вонь из соседской квартиры. Приехавшие на место полицейские установили, что в квартире проживают пожилые мужчина и женщина, однако дверь сотрудникам они не открыли. Прибывшие на место спасатели вскрыли дверь и обнаружили, что квартира завалена мусором до потолка. На разбор завалов ушло два дня.

Позже была найдена дочь владельцев жилья, которая подала заявление о пропаже родителей - матери 65 лет и отца 70 лет.