Под Тулой полыхал завод "Азот" - там произошел взрыв водорода

На предприятии АО "НАК "Азот" произошел взрыв в цеху производства аммиака. Цех на момент взрыва был закрыт на ремонт.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, пострадавших нет.
Инцидент произошел вечером в пятницу, 18 сентября. Открытое горение ликвидировали спасатели в 22:10.
Причиной ЧП стала разгерметизация.
В ЕДДС Новомосковска обращения граждан на неприятный запах в воздухе не было. Как сообщает городская администрация, жителям города ничего не угрожает, так как выбросов отравляющих веществ, по предварительным данным, не было.
Как отмечает "МК", город химиков 19 сентября празднует 90-летний юбилей.