Под Тулой полыхал завод "Азот" - там произошел взрыв водорода

Минпросвещения заверило, что дистанционки не будет

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Минпросвещения заверило, что дистанционки не будет

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В ЕДДС Новомосковска обращения граждан на неприятный запах в воздухе не было. Как сообщает городская администрация, жителям города ничего не угрожает, так как выбросов отравляющих веществ, по предварительным данным, не было.

На предприятии АО "НАК "Азот" произошел взрыв в цеху производства аммиака. Цех на момент взрыва был закрыт на ремонт.

В Новомосковске на территории завода АО НАК «Азот» произошла разгерметизация трубопровода, в результате чего произошло возгорание.

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